أختيار الدكتورة نهي طلعت عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان

اعربت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي بسعادتها البالغة فور علمها بترشيحها كأحد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان في تشكيله الجديد لتولي مسئولية ملف من أخطر الملفات التي تحظى بإهتمام بالغ على المستويين المحلي و الدولي ، و أكدت ان صدور التشكيل في هذا الوقت يعد تأكيدًا على حرص الدولة المصرية بقياداتها السياسية و جميع اجهزتها على ادخال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في حيز التنفيذ ، و هي مسئولية كبيرة تقع على عاتق المجلس كهيئة مستقلة منوطة بهذا الشأن ، لذا ستكون أولى أولويات المجلس في هذة المرحلة هي العمل على تفعيل الاستراتيجية و التي عكفت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان و المنبثقة من وزارة الخارجية للعمل على اصدارها لتكون وثيقة متكاملة الاركان و خطوة كبيرة جدا للأمام في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث تشمل بمرحلتها الأولى خطة الدولة لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات 2021 - 2026 في مختلف المحاور مثل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم.

و اضافت ان تخصصها الأساسي هو منظمات المجتمع المدني و لديها خبرة طويلة في دعم حقوق و تمكين المرأة و الشباب كأحد أهم مكونات المجتمع المصري لذا سوف تهتم بالتركيز على الحقوق السياسية و الاجتماعية و كذلك كيفية دمج منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها في ارساء و تعزيز مفهوم حقوق الانسان .

و أكدت ان هذا المجلس له دور كبير كأحد الكيانات الاممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الانسان و يعد واحد من أهم ادوات التواصل بين الدولة المصرية و النظام العالمي لحقوق الانسان ، لينقل صورة واضحة عن السعي الواضح و الحثيث الذي تقوم به الدولة المصرية في السنوات الاخيرة لتحفظ حقوق المواطنين و تأمن لهم حياة كريمة بكل ما في هذا المفهوم من معنى و تضع الجميع على قدم المساواة تحت مظلة الانسانية و العدل و الكرامة