أول تعليق لمشيرة خطاب على اختيارها لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

علقت السفيرة مشيرة خطاب، لأول مرة على اختيارها لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووجهت الشكر إلى مجلس النواب، مؤكدة أن اختيارها لهذه المسؤولية شرف عظيم.

وقال السفيرة مشيرة خطاب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «شكرا لمجلس النواب الموقر، من خلال رئيسه المستشار الجليل حنفي الجبالي، والسيدات والسادة النواب الموقرين، حقا انه لشرف عظيم، دعواتكم، وتحيا مصر What an honor. I am deeply humbled».

أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتمعت أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعلن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة محمود خطاب، كأول امرأة ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم محمود، نائبا، وبعضوية كل من:

- الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

- جورج إسحاق جرجس.

- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

- الدكتورة هدى راغب عوض.

- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.

- الدكتورة نهى علي علي بكر.

- المحامي عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

- المحامية رابحة فتحي شفيق محمد.

- المحامية نهاد لطفي سيد محمد أبوالقمصان.

- هاني إبراهيم فهمي إبراهيم.

- الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان.

- غادة محمود همام محمود.

- المحامي محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

- المحامي علاء سيد كامل شلبي.

- الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.

- نهى طلعت عبدالقوي السيد عبداللطيف.

- الصحفي محمود محمد سعد متولي بسيوني.

- سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى.

- المحامي عصام الدين أحمد طه شيحة.

- محمد أنور أحمد عصمت السادات.

- دينا هشام محمد عباس خليل.

- المحامي سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

- الدكتور أيمن جعفر زهري أحمد.

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

جاء ذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، متابعة: «لاحظنا من بين الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة في الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان».