عبدالله مشرف: فخور بالمشاركة في نصر 6 أكتوبر وبحكي ذكرياتي لأحفادي

قال الفنان عبدالله مشرف إنه كان مجندا بالجيش المصري في منطقة طوسون بالإسماعيلية في عام 1968، وجرت ترقيته إلى ضابط في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وانتقل إلى أسوان، بعد صدور قرار عند توليه قيادة الدولة بترقية كل المجندين حاملي المؤهلات العليا ليصبحوا ضباطا، لافتا إلى أن الحرب هي أسوأ شيء في العالم لكنه يفتخر بمشاركته في حرب 6 أكتوبر، التي أصبح يحكي ذكرياته فيها لأحفاده.

عبدالله مشرف ينفي اعتزال التمثيل

وأضاف «مشرف» خلال استضافته برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا »، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأربعاء، أنه لم يعلن اعتزال التمثيل لكنه قال تصريحا كوميديا في أحد البرامج حول عدم وجود أفلام كثيرة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام قرارا بالاعتزال، مؤكدا أن الفنان لا يعتزل إلا بوفاته.

يحب السينما منذ طفولته

وأوضح «مشرف» أنه كان يحب الفن والسينما منذ طفولته وكان يجعل إخواته يجلسون في المنازل ليشاهدوا تقليده للأعمال الدرامية المختلفة، لافتا إلى أنه ابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة ومن بعدها أصبحت صفة ملازمة له في حديثه في أغلب الأعمال، متابعة: «واخد اسمي من جد أمي، وبقى عبدالله مشرف، وأنا لو ماتلي حد مش هروح المسرح مش زي ما ناس كتير بتعمل تقول أنا هروح المسرح حتى لو فيه وفاة، وكنت لما بمثل أقول إن المحكمة حكمت بحبس المتهم 4 ساعات ومدير المسرح سمعني واتضايق».