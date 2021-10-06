ديانا حداد لـ«الوطن»: السيسي إنسان بمعنى الكلمة.. سعدت جدا بمقابلته

أعربت النجمة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر، بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي والغناء أمامه مرتين.

قالت ديانا حداد، فى تصريحات لـ«الوطن»، شرفت بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورأيت إنسانا بمعنى الكلمة، فالرؤية على الحقيقة وجه لوجه، تختلف جذريا عن الرؤية عبر الشاشات.

خطاب السيسي على الحاضرين كان رائعا

وأضافت: وجدت السيسي إنسان متواضع، والخطاب الذي ألقاه على الحاضرين كان رائعا، وأدعو الله أن يحميه لمصر والوطن العربي.

وقدمت الفنانة اللبنانية أغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، وأغنية أخرى تحمل اسم «كمل عبورك»، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات محمد البوغا، ومن ألحان أحمد العتباني، وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

أوبريت «كمل عبورك»

وقالت كلماته: «كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصر أكيد معاك، وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا فى طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا باسم البلد وده حصل».

«اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم .. وعدك صريح على راي فلاح فصيح للمرأة دور فى مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد فى البلد وعمر دورها.. أنا كل يوم فى المدرسة بحي العلم. .الجندي عنده سلاح وانا عندي القلم.. أكيد هيكون ليا قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسى .. ده منسي درس بيدرسوه فى المدرسة.. ده الاختيار يا يعيشك يا يموتك».