السيسي يعزي رئيس تونس قيس سعيد في وفاة 3 عسكريين

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء للرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي، في وفاة ثلاثة عسكريين، إثر سقوط مروحية عسكرية مساء أمس، أثناء تنفيذ تدريب بولاية «قابس»، وذلك في مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

السيسي يؤكد دعم مصر لإجراءات الرئيس التونسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق، كما عبر الرئيس عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق، وتحقيق الاستقرار في البلاد، واستعداد مصر الكامل لتسخير كل إمكاناتها، في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق، في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس.

وتقدم الرئيس التونسي بالشكر على اللفتة الكريمة للرئيس، مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد، للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين، على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية، في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما جرى تبادل الرؤى، بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، التزاما بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق، بالإضافة إلى أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة.