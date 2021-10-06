فقيد الدقهلية.. «بركة» رجل المعارك السياسية تحت قبة البرلمان

فقدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، أحد رجال السياسة المعروفين في تاريخ المحافظة، الذي ظل عضواً في مجلس الشعب لمدة 16 عاماً، لعدد 4 دورات متتالية، هو الدكتور عبد الرحمن عبد المجيد بركة، وشهرته «عبد الرحمن بركة»، عن عمر يناهز 71 عاماً، ابن قرية «سنتماي»، التابعة لمركز ميت غمر.

نجح «بركة» في الاحتفاظ بشعبيته الكبيرة بين أبناء دائرة ميت غمر، طوال هذه السنوات، بفضل إنجازاته وسيرته الطيبة، إلى أن قرر الابتعاد عن العمل السياسي، ليترك المجال للشباب، ورفض أن يترشح في برلمان 2020، واعتذر لأهالي دائرته، الذين أحبوه وكانوا دائماً يتسابقون لتأييده في كل انتخابات سابقة.

تشييع جنازة الدكتور عبد الرحمن بركة

وشيع المئات جنازة الدكتور عبد الرحمن بركة من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وتتلقى الأسرة العزاء فيه غداً الخميس، في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وظل الدكتور عبد الرحمن بركة عضواً في البرلمان، حتى أصبح رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشعب السابق، فهو رجل اقتصاد من طراز فريد حيث ترأس عدد من البنوك، وعمل أيضاً بمنصب الأمين العام لاتحاد البنوك المصرية، وأطلق عليه أبناء دائرته «فارس النواب ورجل الاقتصاد وأعمال الخير»، وخاض معارك سياسية وانتخابية مع رئيس نادي الزمالك السابق، إلا أنه كان ينتصر فيها، وظل محافظاً على مقعده تحت قبة البرلمان، طوال 16 عاماً.

السيرة الذاتية للدكتور عبد الرحمن بركة

يتمتع الدكتور عبد الرحمن بركة بالكثير من المراحل في السيرة الذاتية، فهو من مواليد الأول من يناير عام 1950، في قرية «سنتماي» بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1971، وواصل دراسته بجوار عمله، حتى حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 2004، وخلال هذه الفترة، تولى عدة مناصب، منها مدير عام بنك هونج كونج المصري، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك الأهرام.

أما مسيرة الدكتور الدكتور عبد الرحمن بركة مع مجلس الشعب، فقد بدأت عندما كان مرشحاً عن دائرة نقطة شرطة أتميدة، بمركز ميت غمر، ونجح في دورة 1990 – 1995، كما نجح في الدورة التالية 1995 -2000، ودورة 2005 - 2010، وكذلك في دورة 2010 - 2011، وكانت أخر دوراته في مجلس الشعب.