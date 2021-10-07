مبروك عطية لـ«محلل شرعي» تزوج 33 مرة: «ملعون» وتبتغي وجه الشيطان

رفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ما أعلنه محمد الملاح، الذي تزوج 33 مرة كمحلل شرعي لزوجات مطلقات، مؤكدًا أن الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع الشريف للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، مشددا على أنه إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجًا غيره.

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مبروك عطي: النبي لعن المحلل والمحلل له

وأكد «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمٌحلل له، قائلًا: «لعن الله المحلل والمحلل له».

وهاجم مبروك عطية إدعاء المحلل الشرعي محمد الملاح أنه يفعل ذلك لوجه الله، مشددًا على أن ابتغاء وجه الله يٌلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفًا للشريعة على أي حال من الأحوال، مؤكدًا أن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الاطلاق.

مبروك عطية لـ«الملاح»: ما تفعله ليس من الدين

وأضاف «عطية»: «أتجوز عشان أحلل ده مش موجود في دين ربنا، وده عنوان مش موجود» معتبرًا أن الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضًا، مشددًا على أن من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله.

وتمنى أستاذ الشريعة، أن يعلن المحلل الشرعي توبته عن ذلك الفعل، وأن يحذف صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي يعلن خلالها أنه مستعد لزواج المطلقات كمحلل لطلاقهن، وردهن لأزواجهن مرة أخرى، مشددًا على أنه لم يرى هذه الحالة إلا في الأفلام السينمائية.