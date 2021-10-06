متصلة تفاجئ مبروك عطية «زوجي ضعيف عاطفيا وبعرف رجالة عليه».. ورد صادم (فيديو)

تلقى الدكتور مبروك عطية، سؤالا من إحدى المتصلات على قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، روت فيه خيانتها لزوجها دائما وطلبت منه طريقة للتعامل مع زوجها «غير العاطفي» حسبما وصفته، «أنا بعرف رجالة على زوجي ومش عارفة أبطل وهو طيب وكويس معي بس ضعيف عاطفياً إزاي أقدر أغيره عشان يبقى رومانسي؟".

مبروك عطية يهاجم سيدة تعترف بخيانة زوجها

وأجاب الدكتور مبروك عطية على السؤال السابق، قائلا «أنا لا أعرف نوع العاطفية التي تتحدثين عنها ولكن كل ما أعرفه إنك راكبك شيطاًن يوسوس لكي»، واستكمل كلامه «أنت تعرفين رجالا على زوجك وهذا يدل أنكي تمشين في طريق الشيطان وطريق الفاحشة و الفسق».

وأوضح «عطية» في فيديو بثه على قناته الرسمية على «يوتيوب»، أنه لا يصح للمسلمة حتى غير المتزوجة أن تعرف رجالاً، أو ترتكب جريمة الزنا، أو تكشف على أحد ليس زوجاً لها أو أحد محارمها.

مبروك عطيه: إما حلا للمشكلات أو «تسريح بإحسان»

وتابع «عطية» بأن الزواج إما موفق أو غير ذلك، وقال إن الموفق «قشطة» على حد تعبيره، وأما الزواج غير الموفق فقد قال الله «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وهذا هو علاج الدين للبيوت «الخائبة» فقد حلها الله في «ربع آية».

واستكمل «مبروك» الإجابة على السؤال، أنه بعد انقضاء الثلاثة أشهر فترة العدة «فوقي للقوى عاطفياً»، قائلا «الي يخلينا منعرفش رجالة ربنا، ليسة عاطفة الزوج أو عدم عاطفته، حيث قال الله (ولا تقربوا الزنا).

واختتم «عطية» الإجابة على السؤال، بأن القول النهائي في حل المشكلات الأسرية هو قوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أي استمرار بمعروف أو فسخ بمعروف، وأما علاج معرفة الرجال فـ«جهنم».