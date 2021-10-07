تسريب مليارات الأرقام السرية للحسابات.. تجنب أن تكون منهم

قال موقع «THE SUN» البريطاني إنه جرى تسريب واختراق مليارات من كلمات مرور الحسابات عبر الإنترنت إلى الويب في السنوات الأخيرة، وأصبح من السهل معرفة ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك من بينها أم لا.

وقامت شركة جوجل Google ببناء أداة يدوية تسمح لمستخدمي متصفح الويب Chrome الخاص بها بالتحقق بسرعة من اختراق بيانات الاعتماد الخاصة بهم عبر الإنترنت.

وتسمى الأداة بفحص الرقم السري Password Checkup، وهي إضافة مجانية لمتصفح كرووم Chrome، وصدرت في عام 2019 في محاولة لتعزيز أمان المستخدمين عبر الإنترنت.

الاختراق شهد سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور

فعلى سبيل المثال من المحتمل أن تحمى الأداة من عدد من الاختراقات الرئيسية الأخيرة عبر الإنترنت، مثل اختراق LinkedIn عام 2012.

وشهد الاختراق سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بـ 6.5 مليون مستخدم على LinkedIn من قبل المحتالين عبر الإنترنت وبيعها عبر الإنترنت.

تشجعك الأداة Google Password Checkup على تغيير أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بك إذا جرى تسريبها من قبل المتسللين.

ويعرض جوجل تحذيرًا عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب باستخدام واحد من أكثر من 4 مليارات اسم مستخدم وكلمة مرور، مخترقين بالفعل.

وإذا كان حسابك من ضمن الحسابات التي جرى اختراقها، فمن المهم تغيير تفاصيل تسجيل الدخول على الفور للبقاء آمنًا، وإذا كنت تستخدم كلمة مرور بسيطة جدًا، فمن المحتمل أن شخصًا آخر يفعل ذلك أيضًا، وربما يكون قد جرى اختراقه بنفسه.

يجب استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك

ويشتري المتسللون قوائم ضخمة من كلمات المرور المخترقة من العديد من المواقع المختلفة لأن الأشخاص يعيدون استخدامها في كثير من الأحيان.

لذلك من المرجح أن يتمكن المتسللون من الوصول إلى حساب عن طريق فرض قائمة طويلة من كلمات المرور «المعروفة» المخترقة بدلاً من محاولة استخدام أحرف أو أرقام عشوائية.

وأشار الموقع إلى محاولة المخترقون بشكل روتيني تسجيل الدخول إلى المواقع عبر الإنترنت مع كشف كل بيانات الاعتماد من خلال خرق طرف ثالث، فإذا كنت تستخدم كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك، فإن هذا الخطر يختفي نظرا لعدم قدرة أحد على توقع كلمة المرور الخاصة بك.