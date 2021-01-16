احم نفسك.. كيف تمنع الإعلانات المضللة على متصفح «جوجل كروم»؟

تزدحم معظم منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مؤخرًا بكم هائل من الإعلانات، فضلًا عن الجهات التي تستخدم إعلانات مضللة تتضمن روابط ضارة للحصول على بياناتك، إذ يمكنك استخدام العديد من عناصر التحكم التي تساعدك على التحكم في الإعلانات التي ترغب في رؤيتها، كما يمكنك أيضًا إيقاف ميزة استخدام جوجل بيانات التصفح الخاصة بك ومنعها من استهدافك بالإعلانات تمامًا، بالإضافة إلى أداة لحظر الإعلانات المضللة في كروم.

وفي هذا الصدد، نستعرض كيفية حظر الإعلانات المضللة في متصفح كروم من خلال الإعدادات دون استخدام أي أدوات خارجية، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية «Aitnews»:

- قم بفتح متصفح كروم في جهازك، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في واجهة المتصفح.

- من القائمة المنسدلة اضغط على «الإعدادات Settings».

- بعد ذلك قم بالضغط على خيار «الخصوصية والأمان Privacy and security» في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.

- اضغط على خيار «إعدادات المواقع Site settings».

- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار «إعدادات المحتوى الإضافية Additional content settings»؛ ثم اضغط عليه.

- اضغط على خيار «الإعلانات Ads».

- بعد ذلك يظهر لك خيار «حظر الإعلانات المضللة وغير الموثوقة Blocked On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads»؛ وقم بتبديل المفتاح الذي بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.

كيفية حظر النوافذ المنبثقة في كروم

- اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى في متصفح كروم.

- ومن القائمة المنسدلة اضغط على «الإعدادات Settings».

- اضغط على خيار «الخصوصية والأمان» في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.

- اضغط على خيار «إعدادات المواقع Site settings».

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم «المحتوى Content»، ثم اضغط على خيار «النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه Pop-up and redirects».

- إذا كانت الحالة «مسموح بها Allowed»، قم بالضغط على زر التبديل الذي بجوارها إلى وضع إيقاف التشغيل.

- أما إذا كانت الحالة «محظور Blocked»، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء لأن هذه الحالة تعني أنّ متصفح كروم سيحظر النوافذ المنبثقة على مواقع الويب.

كيفية إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة في حساب جوجل

إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الإعلانات المخصصة لك في حساب جوجل، يمكنك إلغاء الاشتراك في رؤيتها بالكامل من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم اضغط على علامة تبويب «البيانات والتخصيص».

- ضمن قسم «تخصيص الإعلان Ad personalization»، اضغط على «الانتقال إلى إعدادات الإعلان».

- بدّل المفتاح الذي بجوار «تخصيص الإعلانات» إلى وضع إيقاف التشغيل.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، قد تستمر جوجل في تخصيص إعلاناتك بناءً على موقعك الجغرافي، أو مواقع الويب التي تزورها في وقت محدد، ولكنك لن ترى إعلانات بعد ذلك بناءً على نشاط التصفح الخاص بك.