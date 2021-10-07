«الحشيش الطبي» يعزز اقتصاد جنوب أفريقيا في ظل جائحة كورونا

قالت صحيفة «إندبندنت» إن اقتصاد جنوب أفريقيا تميز بالاستقرار خلال عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا، وتابع تقرير الصحيفة أن هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين في منطقة الأعمال المركزية بمدينة كيب تاون، العاصمة الاقتصادية بجنوب أفريقيا بالقنب الطبي «الحشيش الطبي»، وأضافت الصحيفة أن كيب تاون أصبحت المدينة الرائدة في أفريقيا في مجال تطوير المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية والمعالجة الزراعية في مقاطعة كيب الغربية في عام 2020 نحو 5 مليار دولار، وفي حين أن الصناعات المرتبطة بالقنب الطبي لا تزال قطاعًا ناشئًا، وتشير التوقعات إلى أن سوق القنب الطبي القانوني العالمي من المقرر أن ينمو بنسبة 20% سنويًا في غضون 10 سنوات، وبحلول عام 2023، قد تصل قيمة سوق القنب القانوني في جنوب أفريقيا إلى 7 مليار دولار سنويًا.

القيمة الاسمية لأصول كيب تاون

وأشارت الصحيفة، إلى أن اقتصاد منطقة الأعمال المركزية في مدينة كيب تاون، تمتع بالاستقرار على الرغم من الوباء العالمي، حيث حددت مدينة كيب تاون القيمة الاسمية الرسمية لجميع الأصول بما يقارب 3 مليار دولار، و31 مشروعًا جديدًا تبلغ قيمتها حوالي نصف مليار دولار، ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن روب كين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة CCID، إن البيانات الواردة في الإصدار التاسع من التقرير الاقتصادي السنوي الذي يعكس المناخ الاقتصادي في مدينة كيب تاون المركزية خلال العام السابق تظهر ثقة ثابتة في إمكانات التنمية المتوافقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي.

وتابع «كين»: «أثبتت منطقة الأعمال المركزية في كيب تاون مرة أخرى مرونتها في عام صعب للغاية، في حين أغلقت بعض الشركات، إلا أن العديد من الشركات الأخرى قد نجت من عام كورونا الأول، ومن المشجع للغاية ملاحظة أن اهتمام المستثمرين وتطوير العقارات في وسط المدينة لا يزال ثابتًا».

مشروعات واعدة قيد التنفيذ في كيب تاون

وتابع تقرير الصحيفة، أنه من بين 31 مشروعًا جديدًا جرى الانتهاء منها مؤخرًا، أو قيد التنفيذ، أو مخطط لها أو مقترحة في اتفاقية التنوع البيولوجي، جرى الانتهاء من خمسة في عام 2020، قيمتها التقديرية حوالي 64 مليون دولار، و15 قيد الإنشاء في عام 2020، قيمتها التقديرية حوالي 200 مليون دولار، علاوة على تسعة مشروعات كانت في مرحلة التخطيط.