تعرف على أكثر لقاحات كورونا فاعلية ضد متحور «دلتا بلس»

منذ ظهور فيروس كورونا وتسارع العديد من الشركات الطبية لإنتاج عدة لقاحات ضد كورونا، ومن بين هذه اللقاحات لقاح «فايزر»يبدو أنه أكثر اللقاحات فاعلية وخاصة ضد متحور دلتا بلس، ونشرت مجلة «لانسيت الطبية البريطانية» تقريرا توضح فيه فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا، وخاصة أول ست أشهر من تلقي اللقاح.

فاعلية اللقاح سارية ضد كل سلالات فيروس كورونا التي طرأت على الفيروس

وفقا لتقرير تم نشره فإن لقاح فايزر ذو فاعلية عندما يتم تطعيمه للأشخاص، وأن اللقاح يساعد على تقليل فرص تعرضك للمضاعفات المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا الخطيرة والتي تستدعى دخول المستشفى خلال فترة الستة أشهر الأولى عقب أخذ اللقاح، وفاعلية اللقاح سارية ضد كافة السلالات فيروس كورونا أو المتحورات التى طرأت على الفيروس خلال الفترة الأخيرة وخاصة متحور «دلتا بلس».

الدراسة أجريت لرصد بعض الملاحظات المتعلقة بالأشخاص الذين تلقوا للقاحات كورونا

وتوضح الدراسة التي قام بها الباحثون في شركة «كايسار للخدمات الطبية» بجمع بيانات أكثر ما يقرب من 3.4 مليون سبق لهم الحصول على كامل الجرعات من اللقاحات، وذلك لمحاولة رصد العديد من الملاحظات التي على هؤلاء وتمثلت في:

- عدد المرات إصابتهم بفيروس كورونا بعد تلقى اللقاحات.

- عدد المرات التي احتاج فيها هؤلاء الأشخاص لدخول المستشفى عقب الإصابة بفيروس كورونا.

- تشير الدراسة إلي انخفاض فرص الإصابة بفيروس كورونا بنسبة73% للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين.

- يعد لقاح فايزر أكثر اللقاحات فاعلية ضد فيروس كورونا وتقليل المضاعفات طيلة فترة أخذ اللقاحات، وصلت نسبة الحماية من المضاعفات كورونا أو دخول المستشفيات عقب تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر إلى 90%.

يعد لقاح فايزر أكثر اللقاحات فاعلية ضد فيروس كورونا ومتحوراته بنسبة 90%

يعتقد الباحثون القائمون على الدراسة أن تلقي جرعة إضافية من لقاح فايزر ضروري من أجل رفع درجة الحماية وتقوية جهاز المناعة لأن اللقاحات تقل فاعليتها مع مرور الوقت وأصبحت الجرعة الثالثة مهمة لعدة أسباب تتمثل في:

- متحورات كورونا مع الطفرات التي حصلت عليها تكون أكثر اختراقا للجهاز المناعة المكتسبة.

- اختراق المتحورات الخاصة بفيروس كورونا فاعلية اللقاح الأمر لا يشير إلى كارثة، بل تزال فاعلية اللقاح سارية ضد كورونا حتى وأن قلت فاعليتها.