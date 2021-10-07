النيابة تحتجز الشقيق الثاني للأستاذة الجامعية في الدقهلية

في تطور جديد لقضية الأستاذة الجامعية بالدقهلية، احتجزت النيابة العامة بالمنصورة الشقيق الأكبر لها بعد أن اتهمته بأنه هو العقل المدبر لما حدث لها من شقيقها الأصغر الذي استدراجها في محاولة لتصويرها بوضع مخل ونزع عنها ملابسها، لإجبارها على التنازل عن الميراث.

واتهمت المجني عليها شقيقها الكبير بمحاولة خطف طفلها من شقتها الكائنة بمدينة المنصورة في توقيت متزامن مع استدراج شقيقها الأصغر لها، وطلبت نيابة أول المنصورة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ومدى اشتراك الأخ الأكبر في الحادث من عدمه، واحتجازه على ذمة التحريات.

لن أتنازل عن حقي مهما يكن

من جانبها قالت إسراء: «إنني لن أتنازل عن حقي فلو ضربني شقيقي أو ارتكب أي شئ آخر لما صعدت الأمور، إلا أنه حاول تعريتي أمام صديقه وهو ما يرفضه الدين والأخلاق، بل الفطرة الإسلامية ترفض كل ما حدث لي، وكل هذا بسبب أنني أطالب بحقي في الميراث وتمكيني من الأرض».

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «لن أتنازل أبدا عن حقي.. تعرضت لظلم كبير من شقيقيّ وطمعهما، وأيا كان ما بيننا من خلاف لا يجوز أن يعريني أمام الناس ولولا ستر الله لي لتعرضت لما هو أكثر من ذلك، وأتمنى أن أحصل على حقي، وأنتظر قرار النيابة في أمر شقيقي الآخر»، مؤكدة أنها اكبر من شقيقيها سنا وأنها تولت تربيتهما بعد وفاة والديها.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة قرر حبس شقيق المجني عليها وصديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات.