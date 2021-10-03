حبس شقيق دكتورة جامعية وصديقه 15 يوما.. «نزع ملابسها وصورها»

أمر المستشار محمد إسماعيل، قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة الجزئية بمحافظة الدقهلية، باستمرار حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهام دكتورة جامعية لكل من: شقيقها وصديقه باستدراجها وخطفها بهدف التقاط صور لها في وضع مخل للتنازل عن ميراثها الشرعي، أن فضحها لدي جامعتها وطلابها، إلا أن مقاومتها لهما جعل صوتها يصل إلى المارة وينقذونها من بين أيديهما.

شقيق المجني عليها يستدرجها إلى أرض فضاء

وتعرضت «إسراء» عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات المصرية، إلى الاستدراج من شقيقها «محمود»، بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها، إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها، وبدأ في تحريض صديقه للتعدي عليها ولكي يصورها في وضع مخل مع صديقه، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى المارة، الذين توقفوا وأنقذوها، وأبلغوا شرطة النجدة التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني.

دكتورة جامعية تتهم شقيقها باستدراجها بحجة تسليمها ميراثها

واتهمت المجني عليها، لكل من شقيقها وصديقه، وباستدراجها إلى مكان الواقعة بحجة التنازل لها عن ميراثها الشرعي إلا أنه في منتصف الطريق توقف بسيارته بحجة قضاء حاجته وبدأ في تنفيذ مخططه في تلفيق اتهام لها أنها سيئة السمعة وتصويرها في وضع مخل مع صديقه، وبدأ في تقييد أيديها بأفيز بلاستيك وحاول نزع ملابسها عنها.

وقالت: «كتفوني بواسطة أفيز بلاستيك، كانوا مخططين للي عملوه معايا، وكممني بلاصق طبي، وأخذوا الذهب اللي لابساه في إيدي ورقبتي، وبعدها بدأ شقيقي يهددني أنه سيفضحني، ويجذب ملابسي حتى أتعرى، ويصورني مع صديقه، وهددها شقيقها قائلا لها: والله لصورك مع صاحبي وأفضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنصورة.