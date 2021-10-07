وظائف الأزهر الشريف 2021.. تعرف على الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم

يبحث الكثيرون عن وظائف الأزهر الشريف 2021، بعد الإعلان عنها، وترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عن وظائف الأزهر الشريف 2021، سواء الأماكن الشاغرة والشروط، لاسيما وأن منطقة الإسكندرية الأزهرية، أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف ندبًا داخليًا وبصفة مؤقتة ولحين شغلها بصفة رسمية تشمل، 4 موجه شئون قرآن كريم، موجه مكتبات بإدارة المنتزه، و 2 موجه لغة فرنسية، و شيخ معهد بنين جمال زين الدين الإعدادي، وشيخ معهد الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائي.

شروط وظائف الأزهر الشريف 2021

واشترطت المنطقة الأزهرية، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في وظائف الأزهر الشريف 2021 كالتالي:

1 - أن يكون المتقدم حاصلًا علي مؤهل عالي - مناسب.

2- أن يكون المتقدم شاغلًا لإحدي وظائف التعليم وحسب بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وعلى درجة معلم أول ( أ ).

3 - أن يكون حاصلًا علي تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم.

4– عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي.5 -ألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية جزاء بالأبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

شروط إضافية بشأن وظائف الأزهر الشريف 2021

وتتضمنت وظائف الأزهر الشريف 2021 وظيفة موجه شئون قرآن كريم، خصصت له شروط اضافية كالتالي:

1) أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي (الكليات الأزهرية علوم دينية أو عربية ) أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي .2) أن يكون المتقدم حافظًا لكتاب الله حفظًا وتجويدًا.

وكانت منطقة الإسكندرية الأزهرية، أعلنت أن طريقة تقديم الطلبات، يجب أن تكون إلى إدارة التنسيق، مع إرفاق بيان حالة معتمد وصورة معتمدة من آخر تقريرين أداء ولمن لديه شهادات خاصة بالحاسب الآلي ICDL أو أي شهادات أخري (ماجستير / دكتوراه) أن يرفق صورة منها.