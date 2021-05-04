وظائف خالية في الأزهر الشريف.. تعرف على التفاصيل قبل غلق باب التقديم

​أعلن الأزهر الشريف وظائف شاغرة للعمل في بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (العالي – مدير عام) ببعض قطاعاته، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، ونعرض في السطور الآتية تفاصيل هذه الوظائف قبل غلق باب التقديم.

موعد غلق باب التقديم على وظائف الأزهر الشريف

ينتهي تاريخ التقدم للوظائف يوم 10 مايو الحالي.

عدد الأشخاص المطلوبين للوظائف: 31.

كيفية تقديم طلبات الحصول على الوظيفة

تسلم المستندات للمتقدمين للحصول على الوظيفة شخصيا باليد أو بموجب توكيل رسمي صادر من الشهر العقاري موضحا به رقم الإعلان والوظائف المتقدم لها بالإعلان للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الأزهر الشريف

الأوراق والمستندات المطلوبة بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة:

إحضار بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في المكان الذي يعمل به معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم.

تقديم شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

(6) صور شخصية حديثة وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة من تقارير تقويم الأداء عن آخر 3 سنوات سابقة على الإعلان.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشؤون القانونية خلال فترة الإعلان موضحا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

إحضار بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمدا ومختوما من السلطة المختصة للمتقدم.

على المتقدم لشغل الوظائف تقديم مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها.