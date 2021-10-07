خريطة انتشار حملة «معا نطمئن» للحصول على لقاح كورونا في 3 محافظات اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن المحافظات التي تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، اليوم الخميس، لتسهيل التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا، في نفس اليوم، والتي بدأت في 15 سبتمبر الماضي، وتجوب خلالها جميع محافظات مصر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» المحافظات التي تجوبها الحملة، ومواعيدها، وأماكن تمركز الحملة بالمحافظات، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

محافظات تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» اليوم

‎وأوضحت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» متواجدة اليوم الخميس 7 أكتوبر، في محافظات القاهرة الكبرى، والبحيرة، وسوهاج، ‎للتسجيل والتوجه لمراكز الشباب التي خصصتها الحملة للحصول على اللقاح في نفس اليوم.

مواعيد عمل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا

ونوهت وزارة الصحة إلى أن الحملة تباشر عملها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، موضحة تخصيص أتوبيسات وسيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس فرق من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

رابط لحل مشكلة تأخر رسالة موعد الحصول على لقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحة أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط من هنـــا، وكتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.