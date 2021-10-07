الصحة: بدء التطعيم بجرعة ثالثة «تنشيطية» من لقاح كورونا فبراير المقبل

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بداية من شهر فبراير بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لافتا إلى أن هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لذلك تكون الجرعة الثالثة لهم بمثابة جرعة تنشيطية للأجسام المضادة للفيروس، موضحا أن الأجسام المضادة التي يكونها لقاح كورونا تظل مستمرة على مدار 6 أشهر أو تسعة، وبعض اللقاحات تظل داخل جسم الإنسان لمدة عام، وفقا للدراسات التي أجريت.

جميع اللقاحات آمنة وفعالة

وأوضح المصدر: أن جميع لقاحات كورونا، آمنه وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، والأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تكسير في العضلات أو آلام في الجسم وإحساس بالتعب والإرهاق، مؤكدا أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها خلال يومين ولا تحتاج الى الرهبة أو الذهاب الى طبيب.

تحديث بروتوكول مصابي كورونا

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تحديث بروتوكول علاج المصابين خلال أسبوعين من الآن، مشيرا الى أن التحديث لن يحذف أى أدوية أو عقاقير بل سيتم اضافة أدوية جديدة، تعمل على حل مشاكل مضاعفات ما بعد التعافي من فيروس كورونا، مشددا على عدم الإسراف فى تناول أى أدوية وليس بروتوكول مصابي كورونا فقط، مؤكدا أن الإسراف فى أى أدوية وعلى رأسها المضادات الحيوية يأتى بنتائج عكسية.

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية

وأوضح تقارير وزارة الصحة والسكان عن خروج 650 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 261190 حتى أمس، وطالبت الوزارة من المواطتين ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.