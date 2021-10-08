رجل لمحكمة الأسرة: طليقتي زورت دخلي الشهري وجابت شهود زور

«مفترية ومبتتقيش ربنا، وبعد ما خربت البيت، خربت حياتي وزورت دخلي الشهري أمام المحكمة»، هكذا بدأ «ن. ي»، كلامه أمام القاضي بمحكمة الأسرة بالعباسية، خلال النظر في الدعوى التي أقامها ضد طليقته «ي. ع»، للطعن على حكم النفقة الذي أخذته بسبب تزوريها لممتلكاته ودخله الشهري، بحسب وصفه، ورفعها قضية تبديد للمنقولات، وصدر حكم ضده من محكمة الأسرة.

تفاصيل الزيجة

قال الزوج أمام المحكمة، إنهما تزوجا بعد قصة حب، وبعدها تقدم لخطبتها، فكانت فتاة على خلق وجميلة، وافقت عليها عائلته، ودامت الخطبة لمدة عام ونصف العام وتمت الزيجة، وأنجب منها ولدا عمره الآن «5 أعوام»، وسرعان ما ظهرت طباعها السيئة، وظهرت عصبيتها المفرطة، وكانا دائما الشجار.

طباعها سيئة

وأكد «طليقتي سليطة اللسان، وكانت تفتعل المشكلات للذهاب لمنزل أهلها، حتى أنها عاشت بعد الزواج في منزل أهلها أكثر من منزلنا، لتفشل كل الحلول الودية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها، وأن تتفهم طبيعة الحياة لكنها كانت تفتعل خلافات زوجية».

الزوج حاول إنقاذ الزواج

وأشار أنه حاول أكثر من مرة على مدار 5 سنوات، إصلاح حالها وحثها على العيش بسلام، إلا أنها لم تتوقف عن افتعال المشكلات، وفوجئ منذ عامين برفعها قضية خلع، وحكمت المحكمة لصالحها ورفعت دعوى نفقة وحكمت المحكمة لها نفقة ضعف دخله الشهري من وظيفته.

زورت دخله الشهري

وقال الزوج للقاضي: «طليقتي اليوم اشتكتني واتهمتني بعدم إعطائها نفقة كافية بالنسبة لدخلي، وأشتكتني بالنفقة، على الرغم من أني حاولت تسليم النفقة لها بشكل ودي أكثر من مرة، لكنها رفضت بشدة، لأتفاجأ برفع أكثر من قضية ضدي، زورت فيها دخلي الشهري، زورت أيضا أن لدي ممتلكات سكنية للإيجار وأن دخلي منها يتخطى الـ 20 ألف جنيه، وأتت بشهود ليشهدوا زورا معها ضدي».

الزوج قدم المستندات

وأكد الزوج الضرر الواقع عليه بسبب كذب مطلقته وافترائها وملاحقته بالدعاوي القضائية، وحرمانه من طفله لمدة عام، مما دفعه لإقامة دعوى ضدها، وقدم جميع المستندات التي تثبت أن دخله الأساسي هو ما قدمه وقت قضية الخلع.

وتابع الزوج أنه فوجئ مؤخرا بزوجته تقيم دعوى ضده وتطالبه باسترداد المنقولات، رغم أنه متأكد أنها لا تريد المنقولات، لكنها تبحث عن المشاكل، بحسب حديثه.