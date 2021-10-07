مصرع عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بأطفيح

كومة من الصفيح ملقاة على جانب الطريق الدائري في أطفيح، وبجانبها وداخلها 8 جثامين لشابين وسيدتين و4 أطفال وجنين قتل في أحشاء أمه، دماء المتوفين روت الرمال في المكان الذي استقرت فيه السيارة الملاكي المدمرة من جراء انقلابها بالمتوفين بعد أن اصطدم سائقها بالحاجز الأسمنتي الموجود على جانب الطريق، كان هذا عبارة عن وصف للمشهد المبكي لوفاة عائلة كاملة في حادث سير مروع على طريق أطفيح قبل نفق بني سويف.

مشاهد مبكية لمصرع عائلة كاملة على طريق أطفيح

مشهد وفاة تلك العائلة على طريق أطفيح سبّب ألمًا كبيرًا لمن شاهده بسبب وفاة 4 أطفال وسيدتين وشابين وجنين داخل أحشاء أمه، فكانت جثث الأطفال ملقاة فوق بعضها خارج السيارة بينما كانت جثامين الشابين والسيدتين داخل السيارة، بحسب ما توصلت إليه تحريات المباحث من خلال معاينتها لمكان الحادث وبحث أسباب حدوثه.

وتبين أن سائق السيارة الملاكي كان متجهًا من القاهرة إلى بني سويف وعندما وصل بالقرب من أطفيح وقبل دخول نفق بني سويف اختلت عجلة القيادة في يده بسبب السرعة الزائد وهوت سيارته في مشهد يحدث في أفلام الأكشن واصطدم بالحاجز الخرساني قبل أن تستقر السيارة على الأرض كومة من الصفيح وجميع من بداخلها جثث هامدة.

انتداب لجنة فنية لمعاينة حادث مصرع 8 أفراد في حادث سير

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث وإعداد تقرير بنتائجه وموافاة النيابة به، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسر المتوفين لسماع أقوالهم في الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث وعاينه وناظر جثامين المتوفين وصرحت النيابة بدفن الجثامين وكلفت مفتشي الصحة بموفاتها بتقارير طبية عن كل متوفى في الحادث الأليم.