أستاذ قانون: محلل الـ33 زوجة قد يواجه تهمة ازدراء الأديان

قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، تعليقًا على مسألة زواج محلل من 33 امرأة، إنه من الناحية القانونية فإن المشكو في حقه -في حال الإبلاغ عنه- قد يتهم بارتكاب عدد من الجرائم، أولها جريمة سوء استخدام المواقع الإلكترونية، حيث أنشأ صفحة على الإنترنت للترويج لأنه يفعل ذلك، موضحًا أنه وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية يُعاقب على مثل هذا السلوك بالحبس والغرامة.

تهمة ازدراء الأديان

وأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الجريمة الثانية مشار إليها في المادة 98 من قانون العقوبات، ويتحدث فيها المشرع عن جريمة ازدراء الأديان، وهي تشير إلى الاعتداء على قيم الدين بشكل عام، وليس فقط الاعتداء على الآيات والنصوص الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة «تأسيسًا على حديث الدكتور مجدي عاشور -مستشار مفتي الجمهورية- يدخل في معنى أنه ارتكب سلوكًا يتربح منه بالاعتداء على قيمة دينية نظمها القرآن والسنة النبوية، وهي استمرارية الزواج».

من جانبه، رد الإعلامي شريف عامر على المحامي، قائلا: «ده احتمال بعيد.. كلنا بنعمل حاجات حرام، يبقى كلنا هناخد ازدراء أديان!»، ليرد المحامي: «لا يا أفندم فيه فرق، بين إنك تعمل حاجة حرام، وما بين إنك تتربح وتكسب من حاجة حرام».

المتهم برئ حتى تثبت إدانته

وشدد أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، على أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، لافتًا إلى أن التجريم والعقاب لا يكون إلا بنص.

أما عن اتهام المحلل بـ«التدليس» وبطلان العقد، فقال المحامي إنها موجودة في القانون المدني وعقوبتها الغرامة المالية، ولا توجد في القانون الجنائي.