خالد الجندي: «المحلل الذي تزوج 33 امرأة زنا باسم الدين»

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الاعتراف بالطلاق الشفوي، لأنه يشعر المرأة بالضياع، ويتيح للثعالب أن تقتنص هذه الفرصة، حيث يتم معاقبة السيدة على خطأ رجل، لافتا إلى أنه من النادر أن يذهب شخص وزوجته إلى المأذون لأنه لن يكون قادرا على العودة لها مرة أخرى وهي لن ترضى بالطبع بعد هذا الطلاق، باعتبار أنه غير جدير بإدارة الأسرة، لأنه يقول لها «إنتي طلاق على الفاضي والمليان».

تعليق خالد الجندي على ظهور المحلل

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»، اليوم الخميس: «الخطورة الراجل عامل إعلان على فيسبوك إنه محلل، أنا أكتر واحد كنت فرحان بانقطاع الفيسبوك، ده مصايب، وبيقول بعمل ده لله، ده الزنا باسم الدين، حادثة المحلل دي عاوزة زي عودة ريا وسكينة، كانت ريا تخدر الضحية وسكينة تخلص، الإعتراف بوقوع الطلاق الشفوي يساعد على انتشار ظاهرة المحلل، لو حد خد مراته 3 مرات للمأذون واتوثق مش هيعرف يستخدم محلل».

«الجندي» يطالب مجلس النواب بمناقشة الطلاق الشفوي

وطالب «الجندي» مجلس النواب بمناقشة الطلاق الشفوي والتحرك، لأن هذا أمر أولى بالتحرك في ظل وجود عالم كبير من أكبر علماء الأمة مثل الدكتور علي جمعة، مطالبا بإنقاذ الأسرة المصرية من المحلل.

ظهور محلل في برنامج تلفزيوني

يأتي حديث الجندي بعد أن ظهر محمد الملاح في لقاء تليفزيوني في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «لعلهم يفقهون» الذي قام بدور المحلل لـ33 زوجة لكي تعود إلى زوجها، ودخل بهن، معترفا أنه كان يقوم بذلك حتى لا تُهدم بيوت، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار كبير بسبب اعتبار هذا الأمر حرام شرعا وشكل من أشكال الزنا.