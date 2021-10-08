أحمد عبدالله محمود لـ «الوطن» بعد إعلان ارتباطه: أنا راجل صعيدي

أكد الفنان أحمد عبدالله محمود، خبر ارتباطه، ولكنه لم يقرر حتى الآن موعد الخطوبة بشكل نهائي، قائلا لـ «الوطن»: «نشرت صورة بالفعل عبر انستجرام، أعلن فيها أنني مرتبط ولكني رجل صعيدي لا أحب أدخل في تفاصيل تخص حياتي الشخصية، ولكن ما أستطيع أن أقوله أنني قررت إنهاء تجربة مريرة، وبداية جديدة وحتى الآن لم نحدد موعد للخطوبة، وإن شاء الله سأعلن في وقتها».

وعن أعماله الحالية قال الفنان الشاب: «بنتهي حاليا من تصوير دوري في فيلم (آخر نيزك)، وهو أول فيلم 3D، وهو تجربة حلوة جدا ومختلفة، وقد حصلت على تدريبات وكورسات أكشن وفي تكنيك التمثيل والفيلم مختلف تماما عما اعتدنا عليه».

وأضاف أحمد عبدالله: «في الطبيعي أن فيلم يتم تصويره جرافيك يكون التمثيل من خلال كوروما خضرا، لكن هذا الفيلم مختلف جدا وكنا نمثل بتكنيك جديد حولينا شاشات وكأننا في الواقع فعلا».

فيلم آخر نيزك

فيلم «آخر نيزك» بطولة محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبدالله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.

وينتمي الفيلم لنوعية الخيال العلمي حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات حول العالم وصراعها مع البشرية ونهاية العالم.

مسلسل النمر

وشارك أحمد عبدالله محمود، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل «النمر»، بطولة باقة من النجوم، محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.