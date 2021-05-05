أحمد عبدالله محمود: أحداث «النمر» تشبه «حنفي الأبهة وشمس الزناتي»

يخوض الفنان أحمد عبدالله محمود السباق الرمضانى الحالى بمسلسلين، هما «النمر» مع محمد إمام و«اللى مالوش كبير» مع الثنائى ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، حيث حظى دوراه فى كلا العملين بإشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الفنان الشاب لـ«الوطن» إن مسلسل «النمر» يشهد التعاون الأول بينه وبين محمد إمام، وذلك رغم علاقة الصداقة التى كانت تربط والده الفنان الراحل عبدالله محمود بالنجم الكبير عادل إمام، وتكوينهما لثنائى فى فيلم «شمس الزناتى» الذى ما زال يحظى بالاهتمام والمتابعة أينما عُرض، حيث أعرب عن أمنيته فى تكرار تجربة التعاون مع إمام لأنه فنان موهوب وصاحب شعبية جماهيرية كبيرة.

وكشف عن تلقيه ردود فعل واسعة عن دوره فى مسلسل «النمر»، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية لدرجة أن الكثيرين منهم بعثوا إليه برسالة مفادها «اوعى تخون النمر»، مشدداً على أن هذه الحالة التفاعلية تشحذ من همم الممثل وتدفعه لتقديم أقصى جهد لديه.

وأشار إلى أن الحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ومنها ما سيكون متعلقاً بشخصية «الحكمدار» التى يجسدها بحسب الأحداث، كما أوضح أنه يرى مسلسل «النمر» قريب الشبه من فيلمى «حنفى الأبهة» و«شمس الزناتى» بطولة عادل إمام وعبدالله محمود، ولذلك كانت سعادته كبيرة حينما نشر محمد إمام صورته معه وعلق عليها بقوله: «أجيال بتسلم أجيال»، وهو ما يعكس إنسانيته وعدم شعوره بالغيرة من زملائه.

وتطرق أحمد عبدالله محمود إلى دوره فى مسلسل «اللى مالوش كبير» الذى وصفه بالمختلف عن سابق أدواره، لافتاً إلى أن العمل مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى ممتع ومختلف، حيث أبدى سعادته جراء التفاعل الكبير الذى يحظى به العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشف الفنان عن انتهائه من تصوير فيلم جديد بعنوان «الهجام»، الذى يُعد ثانى بطولاته السينمائية بعد فيلم «الحرام والجسد»، حيث من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من عمر الشناوى، محسن محيى الدين وعايدة رياض.