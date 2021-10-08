إيمي طلعت زكريا تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها بقراءة القرآن

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام »، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها، حيث نشرت صورة لها وهي تقرأ القرآن على قبره، وعلقت قائلة: «8 أكتوبر2019، زى النهارده من سنتين راح منى أغلى حاجة ف دنيتى وراحت معاه روحى، من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زى زمان، بس ربنا حنين أوى وبيصبرنى ويقوينى».

وأضافت: «ربنا يرحمك يابابا ويرحم أمواتنا جميعا، في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس ادعولوا من فضلكم».

إيمي طلعت زكريا تهدي والدها أغنية «بنت أبوها»

وأهدت إيمي طلعت زكريا والدها في ذكراه الأولى العام الماضي، أغنية تحمل اسم «بنت أبوها»، من ألحان عمرو زكي، كما نشرت عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا لها من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت: «قريبًا».

كما أحيت وقتها «إيمي»، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بكلمات مؤثرة حيث كتبت عبر «إنستجرام»: «زى النهاردة من سنة مات أبي، الله يرحمك يا نبض قلبي، الرجاء الدعاء لأبي، وأمواتنا جميعا».

حكاية «رق الحبيب»

وتشارك إيمي طلعت زكريا، في حكاية جديدة من مسلسل «ورا كل باب»، ونشرت صورة كواليس المسلسل، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة: «مسلسل ورا كل باب.. حكاية رق الحبيب.. قريباً».

واعلنت إيمي طلعت زكريا منذ أيام عن عمل فني يجمعها مع الفنان محمد هنيدي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذا العمل.