إيمي طلعت زكريا تكذب هاني رمزي بخصوص وصية والدها عن «غبي منه فيه 2»

نفت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ما تردد بشأن أمنية والدها الراحل، المتعلقة بتقديم جزء ثانٍ من فيلم «غبي منه فيه»، وتركه وصية للفنان هاني رمزي بخصوص هذا الشأن، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا الصحة.

وقالت إيمي طلعت زكريا، لـ«الوطن»، إن طلعت زكريا لم يتحدث إطلاقًا عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم «غبي منه فيه»، بينما كان الحديث عن «حريم كريم 2» مع الفنان مصطفى قمر.

حريم كريم 2

وأشارت إلى أن والدها طلعت زكريا، شعر بحالة سعادة كبيرة، رغم حالة الإعياء الشديدة، لمجرد بدء كتابة «حريم كريم 2».

وكان الفنان هاني رمزي، قد حل ضيفًا على الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show time على قناة cbc، قبل أسابيع، وقال إنه يتمنى تقديمه لكن لا يوجد سيناريو صالح لذلك حتى الآن.

حسن حسني

وأضاف هاني رمزي، أن الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بعمل الجزء الثاني من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل.

تابع: «الجزء الثاني من غبي منه فيه حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن اعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأولاني، أو على الأقل بحلاوة الأولاني».

أضاف: «الكوميديا صعبة جدا كل اللي معطلني السنين اللي فاتت اني اطمن للسيناريو مقدرش اطلع ابوظ نجاح الأولاني.. اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة.. ورغم ذلك نفسي اعمله إكراما لوصيتهم ليا».