مش فاكرة عددهم كام.. تعرف على أزواج سهير رمزي: منهم رئيس نادي شهير (فيديو)

«مش فاكرة هم كام وطبعا لازم يكونوا بالحلال».. هكذا تحدثت الفنانة سهير رمزي عن أزواجها خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مؤكدة أنها لم تكن زوجة ثانية أبدًا، حيث لم تقبل الزواج من أي شخص متزوج.

الموسيقار حلمي بكر

تزوجته الفنانة سهير رمزي وعمرها 16 عاما فقط، واشترطت على الملحن حلمي بكر بأن يعيشا مع والدتها في الفيلا الخاصة بها، «أول زواج ليا كان الفنان حلمي بكر ووافق إنه يقعد معانا في البيت، وهو أول جوازة ليا، وهو الوحيد اللي وافق أنه يقعد معانا في البيت، وكنت أنا أول جوازة ليه».

وأوضحت أنها تزوجته لمدة عام واحد فقط، وانفصلت عنه لرفضه دخولها عالم التمثيل، لافتة إلى أنها بعده جرى خطبتها للفنان السوداني إبراهيم خان، ولكن الزواج لم يكتمل.

شخصية سعودية مهمة

وكشفت سمير رمزي عن زيجتها الثانية التي لم تعلن عن اسمها مشيرة أنها تزوجت من شخصية سعودية عربية مهمة لمدة 4 سنوات واشترطت عليه أن تستكمل مسيرتها الفنية، وانفصلت عنه بسبب ضرورة سفره الدائم للسعودية وإقامته هناك.

رجل الأعمال الكويتي أحمد المرة

أما الزيجة الثالثة كانت من رجل الأعمال الكويتي أحمد المرة، وبقيت معه طيلة 5 سنوات، وانفصلت عنه بعد هذه المدة.

الفنان محمود قابيل

أما الزوج الرابع فكان الفنان محمود قابيل، مشيرة أنها استمرت معه عاما كاملا، ولم تكن تغار عليه أبدا، وكانت قمة سعادتها حين تعجب إحدى السيدات بزوجها.

رجل الأعمال سيد متولي

أما الزواج الخامس كان من رجل الأعمال الحاج سيد متولي والذي كان يشغل منصب رئيس النادي المصري البورسعيدي، وبقيت معه 8 سنوات وانفصلت عنه وعادت له أكثر من مرة، معتبرة أن فترة زواجهما كان فيها «راحة وحب».

رجل أعمال سوري

وتزوجت سهير رمزي للمرة السادسة من رجل أعمال سوري لم تذكر اسمه، ولم تستمر معه أكثر من عام واحد، وانفصلت عنه بناء على رغبتها بسبب أنها لم تستطع استكمال المسيرة معه، معتبرة أنها تسرعت في الزواج منه.

فاروق الفيشاوي

وتزوجت للمرة السابعة من الفنان فاروق الفيشاوي بعد طلاقه من الفنانة سمية الألفي واستمرت معه لمدة 5 سنوات، وانفصلا 3 مرات عن بعضهما وعادا، مشيرة أنه كان يغار عليها ولكن بشكل لا يؤذي.

وكشفت سهير رمزي سبب انفصالها عن النجم فاروق الفيشاوي: «في الأيام الأخيرة كان بيشترط أنه يكون البطل اللي قدامي وأنا كنت شايفة الموضوع صعب شوية».

رجل الأعمال علاء الشربيني

أما زيجتها الثامنة والأخيرة، فكانت من رجل الأعمال علاء الشربيني، وتزوجته منذ 17 عاما ومستمرة معه حتى الآن.

وحكت سهير رمزي حكاية غريبة عن آخر زيجاتها: «لما ماما توفيت في 2003 مكنتش أعرف علاء، وبعد وفاة ماما بـ6 أشهر لقيت واحدة قريبتي بتقولي ماما جاتلي في الحلم وبتعاتبني إني بعدت عنك وهي بعتتلك علاء، وساعتها مكنتش أعرف حد اسمه علاء، واتفاجئت بعد مكالمتها بشهور أني قابلت علاء واتجوزنا».

وكشفت عن كيفية تعارفها بزوجها الحالي: «اتقابلنا في عمرة وكان هو شريك في شركة السياحة واهتم بيا زيادة عن اللزوم، وكان بيفتحلي المطبخ مخصوص والأكل يطلع للأوضة مخصوص، ولما نزلت مصر طلعت معاه تاني رحلة حج، وكان هو موجود فيها ومسابنيش خالص، وكان لطيف وذوق وشدني أسلوبه وشياكته في معاملته ليا، ومكانش في دماغي الجواز خالص، بعدها عرض عليا الزواج وقولتله أنا موافقة».