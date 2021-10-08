«حكايات رجال أكتوبر».. العميد يسري عمارة صائد الأسرى (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد تقريرا بعنوان: «حكايات رجال أكتوبر.. العميد يسري عمارة صائد الأسرى».

وجاء بالتقرير أنه بين حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد كان للعميد يسري عمارة نصيب وافر من عمليات اصطياد أسرى العدو، حيث وُلد في شهر يوليو من عام 1947م في منطقة مصر القديمة وتخرج في الكلية الحربية عام 1969م وبعد تخرجه بـ5 أشهر فقط شارك في أول عملية لأسر ضابط إسرائيلي ضمن عمليات حرب الاستنزاف ونجح مع زملائه في أسر شمعون أفيدان.

حرب أكتوبر

وخاض حرب أكتوبر المجيدة برتبة نقيب وكان قائد سرية مضادة للدبابات وفي 8 أكتوبر شارك مع أبطال الفرقة الثانية مشاة في صد الهجوم الإسرائيلي المضاد الذي قام به اللواء 190 مدرع وأطلق الإسرائيليون على ذلك اليوم «الإثنين الأسود» بسبب فداحة خسائرهم.

أسر 4 إسرائيليين

وبعد تدمير كل مدرعات اللواء عثر عمارة وزميله الشهيد البطل فاروق فؤاد سليم على 4 إسرائيليين داخل حفرة برميلية فسلماهما إلى قيادة الفرقة، وأثناء علاجه بالمستشفى علم عمارة أن من بين أسراه العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع.

وحصل البطل على وسام النجمة العسكرية ونوط الواجب من الطبقة الأولى، كما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب عام 2017 تقديرا لبطولته.