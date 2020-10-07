البطل يسري عمارة يروي تفاصيل اعتقاله لـ عساف ياجوري

روى العميد يسري عمارة تفاصيل أسره للعقيد الإسرائيلي عساف ياجوري قائلًا: "أنا مع الإسرائيليين محظوظ بيهم، في الاستنزاف دورية استطلاع دخلت جابت أسير الساعة 9 الصبح وجابوه في عبي ونزلت بيه تحت المية وكان اسمه أفيدان شمعون وقعد يترقى في اسرائيل لحد ما مسك نائب رئيس جهاز الموساد".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" ويقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم: "يوم 8 أكتوبر وصلت معلومات لقائد الفرقة ان اسرائيل جاية بقوات ترجعنا للغرب وكان كل همنا إن النقطة دي لازم تتدمر وحاصرناها وسيبناها ولقطوا إشارة من قائد إسرائيلي بيقولوا له إنت فين قالهم أنا على بعد 3 كيلو من القناة و10 دقايق وهكلمكم من الضفة الغربية".

وتابع: "أخدنا أوامر بالضرب وكنا كلنا في حفر برميلية وطلعنا نار جهنم عليهم واللواء المدرع راح منه 73 دبابة وأخدنا تعليمات نركب العربيات عشان نكسب وقت وأرض والعربية بتاعتي الجيب اتصابت والعهدة المصرية غالية فأخدت المدفع وقطرته في مدرعة وركبت فوق المدرعة من فوق لأن مكنش ليا مكان مع النقيب فاروق فؤاد سليم".

واستطرد: "واحنا بنعد الخساير وفرحانين لقيت في دم في هدومي وعرفت إني اتصابت برصاصة وبعدين لقيت عسكري إسرائيلي مستخبي ورا صخرة على الطريق رميت بندقيتي وجريت عليه ومفكرتش وهو لما شاف المنظر من ذهوله وقف وحضنته وعصرته جامد ورميته على الأسفلت وروحت مطلع الخزنة وقتلته".

وأشار إلى أنه كان خلفه جنديان اسرائيليان لم يشاهدهما وقتلهما جنديان من الأقصر واستوليا على أسلحتهما وأوراقهما، لافتًا إلى أنهم سمعوا 4 داخل حفرة يصرخون "أسرى أسرى".

واستطرد: "قولت نكبس عليهم بالمدرعة وأخدناهم وأخليت بالليل وروحت المستشفى وانا في المستشفى جالي نداء شكر من قائد الفرقة ووزعه على الوحدات وجاب لي النداء في المستشفى وأن وزير الدفاع بيحيي الفرقة التانية وأنا في المستشفى عرفت إن اللي أسرته العقيد عساف ياجوري".

وتحدث عمارة عن التكريمات التي تلقاها مضيفًا: "كرمتني الدولة بوسام النجمة العسكرية ونوط الواجب الدرجة الأولى واطلقوا اسمي على ميدان في بورسعيد وكرمني الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في 2017 وسموا الشارع اللي أنا فيه بالتجمع شارع البطل يسري عمارة".