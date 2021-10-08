المتهمون بسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط: سرقنا نصف الألماظ والذهب

خضع المتهمون الأربعة بسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط في كمباوند بالم هيلز لجلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة بتهمة السرقة بالإكراه، وواجهتهم النيابة بتحريات المباحث التي كشفت عن خطة الجريمة التي أعدها اثنان من المتهمين وهما عاملا النظافة في حمام السباحة، واعترفا بتفاصيل الجريمة وقالا: «إحنا سرقنا نصف الألماظ والذهب عشان ما نلفتش الانتباه، كنا متوقعين أن الأمور تمشي طبيعي ومحدش يكشف حاجة».

سارقا فيلا ابنة وزيرة التخطيط: «خطة الجريمة كانت قبل 48 ساعة»

وأضاف عاملا النظافة أنهما خططا للجريمة قبل تنفيذها بـ48 ساعة عندما عرفا بسفرها إلى مدينة شرم الشيخ، وأنهما دخلا الفيلا عن طريق شرفة الغرفة المطلة على الحديقة ومنها دخلا غرفة النوم، وعثرا داخلها على المقتنيات داخل صندوق من المعدن فسرقا 3 خواتم ألماظ وسلاسل ومشغولات أخرى ذهبية وساعتين، وتركا باقي المشغولات الذهبية داخل الصندوق معتقدين أنهالن تنتبه للمسروقات.

التحقيقات: سيدتان تولتا بيع الألماظ المسروق

وأفادت تحقيقات النيابة أن والدة وشقيقة أحد المتهمين بسرقة الفيلا هما من توليا مهمة بيع المسروقات إلى محلات الذهب بعد أن أوهما البائع أن فواتير تلك المشغولات الذهبية تعرضت للتلف ووقعتا على إقرار بأنهما يمتلكان تلك المشغولات الذهبية لصاحبي محل الصاغة حتى يتمكنا من اتمام عملية البيع.

ابنة وزيرة التخطيط: اكتشفت جريمة السرقة بالصدفة

وكانت النيابة العامة استمعت لابنة وزيرة التخطيط التي اتهمت عاملي النظافة وشريكيهما في الجريمة بالسرقة، وقالت إنها عندما اكتشفت جريمة السرقة لم تعرف من الجاني، وأبلغت الشرطة التي حضرت للمعاينة وتبين لها عدم وجود أي آثار عنف على الأبواب ما يوضح أن الذي دخل الفيلا تسلق من الغرفة المطلة على الحديقة ومنها إلى غرفة النوم.