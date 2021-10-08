كاتدرائية القديسين تتزين لحفل تدشين الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية

كثفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، استعداداتها لاستقبال حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة، الذي يبدأ في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بكاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك في القاهرة.

ضيف الحفل

وحسب البيانات الرسمية، فإنه سوف يترأس جاستن ولبي، رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، خدمة وصلوات تدشين الإقليم، وذلك بحضور عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة من مختلف دول العالم.

الكنيسة الأسقفية في أبهى صورة

من جانبها، تزينت كاتدرائية جميع القديسين بالأنوار وافترش السجاد الأحمر أرضيتها، لاستقبال الحدث الذى وصفه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الإقليم الجديد، بالتاريخي، والذي يضع الكنيسة الأنجليكانية في مصر، في موقع القيادة حيث يضم الإقليم الجديد عشر دول هي «مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال».

مؤتمر صحفي قبل الاحتفال

كما تستقبل الكاتدرائية في الرابعة والنصف عصر اليوم مؤتمرا صحفيا، يجيب فيه رئيس أساقفة كانتربري على أسئلة الصحافة المصرية والعالمية قبل أن يبدأ خدمة القداس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الكنيسة على كل الحاضرين، حيث شددت على ضرورة ارتداء الكمامات واكتفت بعدد قليل من المدعوين في الكاتدرائية التي تتسع لألفي شخص.

اتحاد الكنائس الأنجليكانية

يذكر أنّ اتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمية قد أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية في يوليو عام 2020 ليصبح الإقليم رقم 41 من أقاليم الكنيسة الأسقفية حول العالم إلا أن ظروف وباء كوفيد 19 أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.