السيسي يتفقد سير العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذي يربط بين طريقي القاهرة الإسماعيلية، والقاهرة السويس، حتى طريق العين السخنة، وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

كما يهدف طريق «وصلة أم القمر» إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

الرئيس يكتب كلمات تقدير للعاملين على لوحة المشروع

كما تفقد الرئيس، الكوبري المار أعلى تقاطع طريق «أم القمر» مع طريق «القطامية - العين السخنة»، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين».