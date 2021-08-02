رئيس هيئة التنمية الصناعية يزور المناطق الإنتاجية بمحافظة بورسعيد

زار اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة في محافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فني من مهندسي الهيئة؛ إذ عقد اجتماع موسع مع المستثمرين بها، تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج.

وقال «الزلاط» إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشان تذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين الصناعيين في محافظات الجمهورية، في إطار مساعي الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي، وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم، من أجل تعميق التصنيع المحلي، ودعم سلاسل التوريد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018، وعددهم 45، الذين منحوا مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة، التي استكملت مارس الماضي، مشيرا إلى أنه أصبح على الحاصلين على الأراضي البدء في إجراءات إنشاء مصانعهم، واستخراج التراخيص اللازمة، بدءا بتراخيص البناء.

وفي هذا الإطار، طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الأقساط على الأراضي، وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء، الخاص بتخفيض الفائدة على أقساط الأراضي الصناعية إلى 7% حتى عام 2022.

وأكد اللواء الزلاط أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيرا إلى دراستها طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 إلى 250 وات، موضحا أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي، دعما للتصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة.

ولفت «الزلاط» إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة، المقامة على مساحة إجمالية 356 فدان؛ لتكون أحد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيرا إلى أن اعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى 95%، ويتبقى الشبكات الداخلية، التي سينتهى منها بالكامل، بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الانشاءات؛ إذ ضخ 351 مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة.

إنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة بورسعيد

ولفت اللواء مهندس محمد الزلاط، إلى إنشاء الهيئة أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة في منطقة جنوب الرسوة، على مساحة إجمالية تبلغ 1818 ألف م2؛ إذ طرحت 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بمحافظات الجمهورية كافة «مصنعك جاهز بالترخيص»، يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج.

وتتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين 420 م2، 1080 م2، موضحا أن المجمع خصصت وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع معها.

وكشف رئيس التنمية الصناعية، أن المجمع يستوعب ما يقرب من ألفي عامل من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه نجح في جذب صغار المستثمرين، ما يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي، وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم أوجه المساندة والمشورة كافة لأصحاب المصانع؛ للبدء فورا في إنشاء خطوط إنتاجهم، وتقديم التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم التسهيلات الاجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية أو الإتجار بها بأي شكل كان.