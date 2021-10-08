هيئة الدواء توجه نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائهم خلال الدراسة

وجَّهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح لأولياء الأمور، للحفاظ على صحة أبنائهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

الهيئة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة

وأكدت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمية ارتداء الكمامة بشكل صحيح وتغطية الأنف والفم والذقن، وكذلك تجنب لمس الكمامة أو الوجه، والحفاظ على نظافة اليدين دائما عن طريق غسلها جيدا بالماء والصابون، مع استخدام معقم عند اللزوم.

وأكدت الهيئة أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد، وعدم استخدام مقتنيات الآخرين، وأشارت الهيئة إلى أهمية تناول الطعام الصحي من أجل تعزيز المناعة، وكذلك ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل، واتباع تعليمات المدرسة من أجل سلامة الجميع.

هيئة الدواء تناشد بالتزام المنازل حال ظهور أي عرض من أعراض كورونا

وأوضحت الهيئة وجوب التزام المنزل في حالة ظهور أي عرض من أعراض كورونا مثل ارتفاع درجات الحرارة والرشح وصعوبة التنفس والسعال، مضيفةً أن على ولي الأمر إخبار المدرسة في حالة إصابة الطفل بعدوى أو في حالة تعرضه لشخص مصاب.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، والحفاظ على الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا.

«الصحة» تناشد المواطنين ضرورة تلقي اللقاح

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.