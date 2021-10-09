منتدى الاستثمار الإفريقي يعرض صفقة لإنشاء أكبر بورصة للأغذية في القارة

استعرض منتدى الاستثمار الأفريقي اتفاقيتين زراعيتين بقيمة 400 مليون دولار، تمثلان جزءا من معرض السوق الإفريقية المقرر انعقاده خلال الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث تتطلب الصفقة الأولى رأس مال قيمته 345 مليون دولار، والذي سيستغل لتشييد وتشغيل سوق للأغذية تخدم ما يقرب من 15 مليون نسمة في المنطقة المقرر تحويلها لأكبر بورصة غذائية بالقارة الإفريقية.

مصادر دخل للصيادين والتجار

وبتأسيس البورصة الغذائية ستشكل المنطقة سوقًا حيث يتمكّن المزارعون من عرض منتجاتهم للبيع للمستهلكين المحتملين بطريق التجزئة أو بأسعار الجملة، وفضلا عن توفير سبل العيش للمزارعين، ستوفر سوق الأغذية مصادر الدخل للصيادين ومنتجي اللحوم والألبان وتجار الجملة في أفريقيا، وفق ما ذكره ذكره البنك الإفريقي للتنمية، في سياق تقرير عبر موقعه.

وستعرض الفرص الاستثمارية التي يتيحها منتدى افريقيا للاستثمار بالكامل خلال أيام السوق الإفريقية، وتتضمن الصفقة الثانية توسيع نطاق شركة إنتاج الحليب وتغليفه في إحدى دول مجموعة التنمية في جنوب إفريقيا.

الصفقة التي تبلغ قيمتها 50.2 مليون دولار لها قيمة استراتيجية للحكومة الوطنية، وتوفر فرصة للإنتاج المحلي لسلعة يتمّ استيرادها عادة.

وقال المدير الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي تشينيلو أنوهو، إنَّ المنتدى يسعى لأن يقدم حوافز للاستثمار الكبير لتسهيل النمو خلال العقد المقبل، من أجل تحسين الإنتاجية ودخول الأفراد بطريقة منصفة ومستدامة.

وأوضح المدير الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي تشينيلو أنوهو، أنَّ الزراعة هي إحدى ركائز الاقتصاد الأفريقي، وهي أساسية لتطوير المناطق الريفية والحد من الفقر وتسهيل النمو الاقتصادي.

دور إفريقيا في سلاسل التوريد العالمية

ناقش المتحدثون بالمائدة المستديرة دور إفريقيا في سلاسل التوريد العالمية، والاختناقات في الإنتاجية الزراعية، وقيود البنية التحتية وغيرها من القضايا ذات الصلة بقطاع الأعمال الزراعية، واتفقوا على أن أفريقيا لا تزال تفتقر إلى القدرة على المعالجة لإضافة قيمة إلى موادها الخام مع ذكر الكاكاو كمثال.

ونوه المشاركون بأنَّ الزراعة والشركات العاملة بها تعد واحدة من خمسة قطاعات استثمار ذات أولوية في إطار استجابة منتدى الاستثمار الأفريقي الموحدة لجائحة Covid-19، بالإضافة إلى الطاقة وتغير المناخ والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع والتجارة.

يُشار إلى أنَّ منتدى الاستثمار الأفريقي هو عبارة عن منصة بها عدة مساهمين، ومتعددة التخصصات تعمل على تطوير مشاريع الشراكة الخاصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص للحصول على القابلية المصرفية، وزيادة رأس المال.

وكان المنتدى قد أطلق عام 2018 في مبادرة رائدة لبنك التنمية الأفريقي مع 7 شركاء مؤسسين آخرين هم: Africa 50، مؤسسة تمويل إفريقيا، بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بنك التنمية للجنوب الأفريقي، بنك التجارة والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية.