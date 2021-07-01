رئيس التمثيل التجاري المصري يشارك في فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي

شارك الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري في فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي السنوي في دورته الثانية، والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، وذلك تحت عنوان «الابتكار والاستدامة كمحركين للنمو الاقتصادي» بالإنابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ويتناول المنتدى عدة موضوعات تخص دعم الاستثمار الكلي للقارة السمراء والفرص والتحديات التي ستواجه القارة الإفريقية في إطار دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ.

وقد أكد مغاوري حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AF CFta بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي لدول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولعبت دورا رئيسيا في دخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أهمية الدور الريادي الذي تتبناه مصر في إطار تقديم جداول الالتزامات الجمركية، وكذا دعم دور مجتمع الأعمال المصري في التصدير إلى الدول الإفريقية والفرص المتاحة للدول الإفريقية عند التعامل مع مصر تجاريا واستثماريا، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الاتفاقية وتوفير البنية التحتية المناسبة لتدفق حركة التجارة في السلع، فضلاً عن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند رفع كل العوائق الجمركية أمام الشركات العملاقة في دول القارة السمراء.

وفي هذا الصدد استعرض رئيس التمثيل التجاري التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة السابقة لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح لها قانون خاصة وآليات واضحة هدفها النهوض بهذا القطاع الحيوي، فضلا عن التوسعات في البنية التحتية والتحول الرقمي والاتجاه باستراتيجية واضحة نحو إفريقيا يأتي على رأسها تنويع الأسواق وبناء قواعد سلاسل الإمداد الإقليمية فيما بين التجمعات الإقليمية المختلفة.