القوات المسلحة عن الفريق سعد الشاذلي: صاحب خطة نصر حرب أكتوبر المجيدة

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، فيلماً قصيراً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك في إطار عدد من الفيديوهات التي تبثها إدارة الشئون المعنوية بشأن أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، لتعريف الشباب بأدوار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، وأشارت إلى أن «الشاذلي» يُوصف بأنه صاحب خطة حرب أكتوبر 1973، والتي حملت اسم «المآذن العالية».

القوات المسلحة: الفريق سعد الشاذلي يوصف بصاحب خطة حرب أكتوبر المجيدة

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إن الفريق سعد الدين الشاذلي تخرج في الكلية الحربية ضابطاً في سلاح المشاه في 1939، وشارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954، وقاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر، ثم قاد اللواء الأول المشاة في حرب اليمن، وعين قائداً للقوات الخاصة من 1967 حتى 1969، ثم تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 1971، حتى ديسمبر 1973.

ولفتت القوات المسلحة، إلى أن الفريق سعد الشاذلي، أصدر التوجيه 41، والذي حدد فيه أدق المهام التفصيلي للقوات المصرية أثناء العبور إلى سيناء، والاقتحام للمواقع الإسرائيلية، كما يُنسب إليه الفضل في وضع خطة «المآذن العالية»، أو «العملية بدر»، والتي فتحت أبواب النصر في حرب أكتوبر المجيدة.

القوات المسلحة: التاريخ يسجل اسم الفريق سعد الشاذلي كأحد أفضل القادة في التاريخ المعاصر

وأشارت القوات المسلحة إلى أن التاريخ يسجل اسمه بماء الذهب، كأحد أفضل القادة العسكريين في التاريخ المعاصر، وحصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب أكتوبر المجيدة، ورحل الفريق البطل سعد الشاذلي عام 2011، ومنح قلادة النيل العظمى عن أعماله الجليلة التي قدمها للأمة المصرية.