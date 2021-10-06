البابا تواضروس: القوات المسلحة ترفع رأس مصر في كل معاركها

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة 1973، مشيرا إلى أن هذه الانتصارات أعطت درجة عالية من الفخر والاعتزاز بمصر، موضحًا أن انتصارات أكتوبر تمثل صفحة مجيدة في تاريخ مصر، وفي تاريخ بلادنا وقواتنا المسلحة، والتي ترفع رأس مصر دائما في كل معاركها.

مصر خاضت حرب أكتوبر بخطة علمية وعسكرية محكمة

وأضاف «تواضروس»، خلال العظة الأسبوعية، والتي عرضت على شاشة «مي سات»، أنه بعد 6 سنوات من الانكسار، وضعت القوات المسلحة المصرية برئاسة محمد أنور السادات، خطة علمية وعسكرية محكمة، أعادت لنا الأرض المحتلة رغم كل التحديات، متابعا: «كثير من أبنائنا وبناتنا لم يعاصروا هذه الأيام المجيدة في تاريخنا، وهي الأيام التي ارتفعت فيها هامة مصر بين كل الأمم».

القوات المسلحة ترفع رأس مصر

وتابع بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «أدعو كل أبنائنا الشباب بالقراءة عن هذه الانتصارات المجيدة التي جعلت مصر تتخلص مما حدث في 1967 وتبدأ مشوارا جديدا في التنمية والانفتاح».

البابا تواضروس يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

وواصل: «بهنئ جميع المسؤولين وكل أبنائنا عشان يعرفوا قيمة وقدرة مصر، واللي عملته في 1973، والذي امتداد حتى نرى ما تبذله القوات المسلحة اليوم، في مجالات الخدمة والتنمية والبناء والتعمير على أرض مصر كلها».