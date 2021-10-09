تأجيل محاكمة 6 متهمين بالتنمر على سودانيين لـ8 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، تأجيل محاكمة متهمين بتهمة احتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم وضربهم، بالإضافة لهتك عرض فتاة، وذلك لجلسة 8 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

إحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة

وأحيل 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، في هتك عرض طفليين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الاعتداء على الأطفال السودانيين

وسألت جهات التحقيق الطفل المعتدى عليه «سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15عامًا»، فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ شاهرًا في وجهيهما سلاحه الأبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

وبسؤال الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه «سودانية الجنسية تبلغ من العمر 16 عامًا»، فشهدت بذات مضمون أقواله، وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.