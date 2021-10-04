برلماني: التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة سلوك إجرامي خطير

كشف النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل التعديلات على قانون عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الموافقة عليه.

وقال عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر شاشة «DMC»، إن التنمر على أصحاب ذوي الهمم يعد سلوكًا إجراميًا خطيرًا، ولذلك كان من الضرورى أن نتصدى لهذا الأمر في مجلس النواب.

مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية

وأضاف «عصام»، أن مجلس النواب تصدى للعديد من الجرائم الاجتماعية؛ أبرزها «ختان الإناث»، و«التنمر» ، و«التحرش» وغيرها من القضايا المهمة، موضحًا أن مجلس النواب يسعى لردع أي إجرام اجتماعي خطير، من خلال قانون الإجراءات، منوها أنه إذا تمت عملية التنمر يكون هناك كاميرات وشهود وجميعها أدوات إثبات؛ فالتنمر يدل على حالة تردي ثقافي في المجتمع.

التنمر سلوك اجتماعي مذموم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا نحتاج في المدارس والجامعات، لمناهج ثقافية وتربوية للتأكيد على خطورة التنمر، وأنه سلوك اجتماعي مذموم، مؤكدًا أن سبب تعديل القانون هو منع تحديد حد أقصى لعقوبة المتنمرين على ذوي الإعاقة، وهو ما جعله غير قابل للتنفيذ، ولذلك تم تعديله مرة أخرى والموافقة عليه من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البداية وموافقة النواب من جانب آخر.