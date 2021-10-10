في حالة عدم سداد مقابل التصالح.. تعرف على إجراءات الجهة الإدارية

تواصل المحافظات من خلال اللجان الفنية، فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء، والبت فيها بالقبول أو الرفض، وأوضح قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، أنه فى حالة عدم سداد قيمة مقابل التصالح فى مخالفة البناء وتقنين الأوضاع خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة على طلب التصالح، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرارا بالرفض أو استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

إجراءات رفض التصالح

وأشار قانون التصالح أنه فى حالة رفض ملف التصالح، تقوم الجهة الإدارية باتخاذ عدة إجراءات من بينها، إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وفقا لنموذج 10، وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن طبقا للنموذج 11 المرفق باللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون البناء، كما يتم إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

التظلم على رفض التصالح

وفى حالة تقديم تظلم على رفض طلب التصالح، تقوم الجهة الإدارية بإيقاف الإجراءات لحين البت فى التظلم حتى تتمكن اللجنة المختصة من القيام بمهامها، حيث تتولى اللجنة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار قانون التصالح إلى أن التصالح يركز على المخالفات القائمة فقط وفى حالة تصحيح وضع المخالفة، على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المتبعة بخصوص استرداد مبلغ جدية التصالح استرشادا بحالة رفض ملف التصالح.

مخالفات غير مذكورة بطلب التصالح

وفى حالة معاينة مخالفات أخرى غير المذكورة فى طلب التصالح، يتم معاينة العقار بالكامل والبت فى المخالفات الواردة بطلب التصالح، وذلك بالتصالح على المخالفات التى يجوز التصالح عليها مع رفض باقى المخالفات المحظور التصالح بشأنها شريطة عدم تسبب التصالح على أى مخالفة فى إعاقة إزالة مخالفة أخرى محظورالتصالح بشأنها، أما بخصوص المخالفات الموجودة ولم يشملها طلب التصالح فإنه يتم إعمال قانون البناء بالإزالة أو تصحيح الأعمال.