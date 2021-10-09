اختفاء طالب إعدادي في ظروف غامضة بسوهاج

يكثف رجال المباحث بمركز طما شمال محافظة سوهاج، جهودهم لفك لغز اختفاء طالب بالصف الثاني الإعدادي منذ 3 أيام، ولم يتهم والد الطالب أحدا بالتسبب في الحادث، مؤكدا لرجال المباحث أنه لا يرتبط بأية عداوات مع أي من سكان قريته.

الطالب المختفي ليس له أي عداوات

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود بلاغ بتغيب علي فريد 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة عبد الستار فهمي الإعدادية، ويقيم قرية مشطا شمال المحافظة، عن منزله منذ 3 أيام، وبسؤال والده أفاد بأنه لا يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وأن ابنه حسن السير والسلوك ولا يرتبط بأية عداوات مع حد.

وأضاف والد الطفل المختفي أن ابنه كان من أوائل مدرسته العام الماضي.

الأب يبحث عن ابنه المتغيب

وقال أحد جيران الطالب المختفي بقرية مشطا، أنه حسن السير والسلوك، ومتفوق دراسيا، وأن والده يعمل موظفا، ولا يرتبط بأية عداوات مع أي أحد، مشيرا إلى أن والده يبحث عنه لدى أقاربه في المنطقة، وأنه لم يتلق أية اتصالات تفيد مكان تواجد الطالب منذ اختفاءه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، ضباط مباحث طما بالتحري في الواقعة، وفك لغز اختفاء الطالب، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية وضباط مباحث فرع بحث الشمال، وضباط مباحث طما، للتحري في الواقعة.