اختفاء طفلة في ظروف غامضة ووفاة جدتها حزنًا عليها بسوهاج

اختفت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وحررت أسرة الطفلة بلاغًا باختفائها بمركز شرطة طما، منذ 4 أيام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، فيما توفيت جدة الطفلة لأمها حزنًا على فراقها لأنها كانت شديدة التعلق بها.

اختفاء طفلة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز طما

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد باختفاء طفلة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز طما، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص اختفاء طفلة تُدعى «هاجر.ا.م» 13 عامًا تلميذة، تقيم بدائرة مركز طما، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات الخاصة بها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

وتسود حالة من الحزن لدى أفراد الأسرة لمرور 4 أيام على واقعة اختفاء الطفلة، وزادت أحزان الأسرة بعدما أدى اختفاء الطفلة إلى وفاة جدتها لأمها حزنًا على اختفاء الطفلة، نظرًا لتعلقها الشديد بها وأنها كانت دائمة السؤال عليها والتردد عليها بمنزلها وقضاء احتياجاتها.

تم نقل جثة جدة الطفلة لمستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تكليف مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، وفرع بحث الشمال، وضباط مباحث مركز طما يجرون تحريات مكثفة لمعرفة السر وراء اختفاء الطفلة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.