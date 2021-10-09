صاحب «الطفاية دي»: الريس اداني من وقته ورسمت الضحكة على وجهه

قال أيوب القاضي صاحب تريند «الطفاية دي»، إنه يرسم منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، كما أنه يحب النحت: «مؤخرا ظهر موضوع النيش ولقيت إن مصر تستورد بالمليارات، وقلت ليه معملش أنا الطفايات، وعملتها ومشت الحكاية».

رسمت الضحكة على وجه الرئيس

وأشار إلى أنه التقى الرئيس السيسي لمدة 3 دقائق، موضحًا: «ادانا من وقته النهاردة 3 دقائق ورسمنا الضحكة على وجهه، وأتمنى أن يشجع الجميع كل المشاركين في معرض تراثنا».

وأضاف «القاضي»، خلال حواره مع مراسل قناة «TEN» بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، والذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية: «مؤخرا، ظهر نيش العروسة، وبدل ما تجيب لها بـ1500 جنيه تحف من الصين، ممكن تعبي النيش بتاعها كله بـ1000 جنيه، وتوفر الـ1400 جنيه لأي حاجة تانية».

لقاء إعلامي ودعم من وزيرة الصناعة

وتابع أن التفاعل مع الفيديو الخاص به، أعقبه لقاء له مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة الذي يعرض على القناة الأولى، وفوجئ باتصال من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، أكدت فيه دعمه ماديًا ومعنويًا وفنيًا.

وأوضح أنه حصل على قرض وزوّد مشروعه وبدلا من التعاون مع إخوته فقط، استطاع أن يتعاقد مع 4 صنايعية للعمل معه وأشقائه: «وفرت لهم الشغل بدل ما يقعدوا على القهوة».

وأكد أن وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات تواصلا معه بشكل مستمر، كما تواصلت معه الدكتورة نيفين جامع بنفسها «مشفتش حكومة زي كده».