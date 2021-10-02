صاحب فيديو «الطفاية دي» يكشف كواليس تأديته لدور «كومبارس»: صدفة

انتشر في الأيام الماضية فيديو لـ أيوب القاضي، وهو يقول مقولته الشهيرة «الطفاية دي»، في أحد القطارات، واستطاع تصدر وسائل التواصل الاجتماعي خلال تلك الأيام، ليلعب معه القدر لعبته مرة أخرى، وتنتشر صور له في بعض الأعمال الفنية، وكانت هذه الصور مع خالد سليم وغادة عادل، وغيرهم من الفنانين.

ومن هنا تواصلت «الوطن» مع أيوب القاضي، لمعرفة كواليس مشاهده مع كبار الفنانين.

أيوب القاضي: أنا لا أتذكر كواليس مشاهدي لعدم حبي للتمثيل

قال أيوب القاضي إن ما تداوله من هذه الصور صحيح، قائلاً: «أنا لا أتذكر كواليس لهذه المشاهد، لعدم رغبتي في الدخول إلى عالم التمثيل».

وأوضح أيوب القاضي لـ«الوطن»، كيفية تأديته لهذه المشاهد، قائلاً: «أنا مكنتش بقوم بدور البطولة، وكانت مشاهدي معتمدة أكثر على الحركات التي كنت بأديها»، متابعا: «الذي ساعدني في تأديته أدواري هو شخص يساعد المجاميع (الكومبارس) بأجمعها، وكان يساعدني أيضاً في مشاهدي».

وأضاف أيوب أنه رجل بسيط، لا يحب الشهرة ويعمل من أجل تربية إخوته، قائلاً: «أنا رجل بسيط، وجالس في بيت بسيط، تنازلت عن تعليمي وحلمي لكي أصرف على أخوتي الذين تركهم والدي وتوفي إلى رحمة الله».

أيوب القاضي يتحدث عن سبب دخوله التمثيل

وأشار أيوب إلى أن سبب دخوله التمثيل جاء عن طريق الصدفة، قائلاً: «أنا كنت ببيع العسل، وكنت بقول إفيهات أثناء بيعي مثل (أرخص ويحلي الوش، ويرجع الشباب)، فسمعني أحدهم وقال لي كلامك جيد، اذهب إلى مكتب إنتاج، وبالفعل ذهبت ومن هنا كانت بداياتي».

أيوب يوجه الشكر للدولة

وفي حديثه، وجَّه أيوب الشكر إلى كل من ساعده من الدولة والمتابعين، قائلاً: «سعيد بحب الناس، وبشكر الدولة أنها دعمتني وساعدني».