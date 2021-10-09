أسعار الأرانب اليوم .. يصل لـ55 جنيه

مذاقه اللذيد، وفوائده العظيمة المليئة بالعناصر الغذائية الصحية، جعلته من الوجبات الأساسية على مائدة الطعام عند بعض المصريين، إذ تحرص ربات المنازل على طهي الأرانب، ومعرفة الأسعار في الأسواق، عقب الاستقرار الذي شهده خلال الأيام الماضية.

ووفقا لجولة قامت بها «الوطن» في السوق المحلية وعددًا من المحال التجارية، نستعرض خلال هذا التقرير أسعار الأرانب اليوم السبت 9 أكتوبر الجاري، وهي:

أسعار الأرانب اليوم

ـ سلالة الإسكندرية عمر 5 أشهر 280 جنيهًا.

ـ سلالة الفلاين عمر 3 أشهر ونصف، ذكر، 230 جنيهًا.

ـ سلالة الفلاين عمر 5 أشهر، ما بين 270 : 280 جنيهًا.

ـ سلالة الفلاين عمر 3 أشهر ونصف، أنثى، 225 جنيهًا.

ـ سلالة الهاي بلس، عمر 4 أشهر ذكر، 380 جنيهًا.

ـ سلالة الهاي بلس، عمر 4 أشهر أنثى، 350 جنيهًا.

ـ سلالة الهجين 5 عمر أشهر، يتراوح ما بين 200: 225 جنيهًا.

ـ سلالة شلشيلا، عمر 3 أشهر ونصف، ذكر، يتراوح ما بين 200: 225 جنيهًا.

ـ سلالة شلشيلا، عمر 3 أشهر ونصف، أنثى، يتراوح ما بين 200: 225 جنيهًا.

ـ سلالة فلاندر، عمر 3 أشهر ونصف يتراوح ما بين 210: 230 جنيهًا.

أسعار الأرانب اليوم للبيع

وصل سعر كيلو الأرانب اليوم للبيع في بعض الأماكن إلى 35 جنيه مصري، كما سجل سعر الكيلو في بعض الأسواق 42 جنيه مصري فقط لا غير، وفقًا لطبيعة المكان والسوق، وبعض الأماكن وخاصة المدن يتراوح سعرها ما بين 42 : 46 جنيها مصري فقط لا غير، وأما عن سعر الأرانب في بورصة الأرانب المصرية، فيتراوح ما بين 45: 50 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيه مصري، وفقا لما صرح به الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.