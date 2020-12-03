الزراعة: 5 إجراءات احترازية لحماية الثروة الداجنة من الأوبئة

وضعت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنّه جرى وضع خطة محكمة لحماية القطعان الداجنة من أمراض فصل الشتاء، وعلى رأسها إنفلونزا الطيور.

وأضاف محمود، أنّ أولى إجراءات التقصي النشط خلال العام، تتمثل في تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية وقبل الدخول الفعلي في فصل الشتاء، باعتباره موسم نشاط المرض وهجرة الطيور، ويتم التقصي من خلال أسواق الطيور الحية والتقصي في المزارع والتربية المنزلية، وتهدف الخطة للكشف المبكر للتحورات التي تصيب القطاعات المختلفة، أو دخول عترات جديدة من الخارج، ومعرفة مدى انتشار المرض في قطاعات التربية المختلقة، لافتا إلى التقصي السلبي بمزارع الدواجن لعينات ما قبل البيع.

وأكد أنّ من بين الإجراءات أيضا، الأمن الحيوي الذي يتم بشكل دوري، لمعاينة المزارع والمشروعات التي تخدم الإنتاج الداجني، تمهيدًا لإصدار شهادات أمان حيوي وتراخيص تشغيل مؤقتة لها، وتنفيذ برامج المنشآت المعزولة، وجرى اعتماد مصر في مجال المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من قبل منظمة الصحة العالمية، ووضع مصر على قائمة الدول المنفذة لهذا البرنامج، وجار انضمام العديد من الشركات للبرنامج.

وزاد أنّ بين الإجراءات أيضا، أعمال الاستجابة السريعة، التي تنفذها فرق الاستجابة السريعة بجميع المراكز بالمحافظات المختلفة، والمدربة على الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع البؤر والسيطرة على انتشار المرض، وذلك بمجرد إيجابية عينة إنفلونزا الطيور.

وأوضح أنّ رابع الإجراءات هي التحصين طبقا لاستراتيجية الهيئة لمكافحة إنفلونزا الطيور، بتحصين حضانات تربية الطيور التي تعد مصدرا أساسيا للتربية المنزلية بجرعتين متتاليتين بينهما 21 و28 يوما مجانا.

وتابع أنّه جرى تحصين التربية المنزلية حول البؤر في دائرة نصف قطرها 9 كم من الخارج للداخل، بجرعتين متتاليتين بينهما 21 الى 28 يوما مجانا، والتحصين بمقابل مادي للتربية المنزلية حال عدم وجد بؤر، والإشراف على تحصين الكتاكيت المستوردة ضد مرض إنفلونزا الطيور أثناء فترة الحجر، ومؤخرا جر إدراج التحصين حول الاشتباهات "بشري، طيور"، وتوفير 20 مليون جرعة من لقاح إنفلونزا الطيور تمهيدا لاستقبال فصل الشتاء.

ولفت إلى أنّ الإجراء الخامس يتمثل في التوعية بالإجراءات المصاحبة لعملية التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، وعمل تدريب تنشيطي لأطباء الاستجابة السريعة.