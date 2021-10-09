التعليم: تحديد مواعيد مجموعات التقوية بمدارس الفترتين وفق ظروفها الخاصة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، موقف المدارس التي تم تقسيم الدراسة بها على فترتين صباحية ومسائية، من مجموعات التقوية المدرسية في العام الدراسي الجديد 2021، مشيراً إلى أن مدارس الفترتين تم السماح لها بتنظيم مجموعات التقوية وفق ظروفها الخاصة، دون أن يؤثر ذلك على اختلال اليوم الدراسي أو تقليص زمن الحصة المدرسية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مدارس الفترتين لها طبيعة خاصة في مواعيد دخول وخروج الطلاب وانتهاء اليوم الدراسي وبالتالي يصعب إلزامها بشكل مركزي من جانب الوزارة بمواعيد محددة لمجموعات التقوية، وكل مدير يدير العملية التعليمية في هذا الشأن وفق المصلحة الطلابية وبما يحقق الاستفادة من المجموعات.

ضوابط مجموعات التقوية للعام الدراسي الجديد 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد 2021، وهي كالتالي:-

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، بحيث يكون الحد الأدنى «10 جنيهات» والحد الأقصى «85 جنيها».

- الإدارة التعليمية تتولي متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

- كل مدرسة تقوم الإعلان عن قيمة الاشتراك في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

- تحديد الأماكن وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس والإعلان عنها.

للطالب حرية اختيار المعلم ولمدة ساعتين في الأسبوع

- ساعتين في الأسبوع المدة الزمنية المخصصة للمجموعة وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.

- للطالب الحرية في اختيار المعلم الذي يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة.

ـ تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

- تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.