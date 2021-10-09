«التعليم»: 97% نسبة الحضور في المدارس خلال اليوم الأول

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على أن نسبة الحضور بين الطلاب في مدارس المحافظات التي بدأت العام الدراسي، اليوم السبت، تراوحت بين 95% إلى 97%، وهذه نسبة كبيرة للغاية تؤكد على ثقة أولياء الأمور في الإجراءات المتبعة بالمدارس، وقناعتهم بضرورة أن يتلقى أولادهم تعليما منتظما.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقارير الواردة من الميدان، عبر مسؤولي الوزارة المنتشرين في المحافظات، أكدت على أن نسبة الحضور بين الطلاب كبيرة للغاية، وهناك حرص واضح من أولياء الأمور على التزام أولادهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة حتى لأطفال الصفوف الابتدائية.

جولات لوكلاء الوزارة والمديريات على المدارس للتأكد من الإجراءات الاحترازية

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات لجميع قيادات التعليم بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية والإدارات بالمرور على المدارس والتأكّد من سلامة الإجراءات المتبعة والاطمئنان على تنفيذ الخطة الوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للعام الدراسي الجديد 2021، التأكّد من وجود غرف عزل وزائرات صحيات وأجهزة كشف حراري ونظافة القاعات الدراسية وتوفير وسائل التهوية المناسبة.

وتابع المصدر قائلاً، إن هناك تعليمات بالتشديد على الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين، وتسجيلها في السجلات المحددة، وتكليف لجنة التنسيق بالمدرسة بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية وتغير نسب الغياب، وتحليل أسباب التغير وإبلاغ الإدارة التعليمية والشؤون الصحية بحالات الغياب المستمرة وأرقام تليفوناتهم.

انتظام الدراسة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية غدا

وانطلقت الدراسة اليوم السبت في 12 محافظة: «بني سويف، أسيوط، سوهاج، الفيوم، المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية»، فيما تنتظم الدراسة في باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح».