أول تعاون بين رانبير كابور وريتك روشان في ملحمة «Ramayan»

يشارك النجم الهندي ريتك روشان، زميله رانبير كابور، لأول مرة معا بسلسلة الويب «Ramayan »، وقد تقررت ميزانية الفيلم لتفوق 750 كرور هندي، وهو ما يعادل 2.250 مليون جنيه مصري، وهي ميزانية ضخمة للغاية، وسوف يتقاضى كلا من رانبير كابور وريتك روشان 75 كرور لكل منهما، وهو ما يعادل 250 مليون جنيه مصري لكل منهما، وفقا لما نشر بالمواقع الهندية اليوم، وصاحب هذا الإنتاج الضخم ناميت مالهوترا.

تفاصيل ملحمة «Ramayan» وعلاقتها بالتراث الهندوسي

وتعد أحداث ملحمة «Ramayan »، جزءًا من التراث الهندوسي الهندي منذ بداية الحضارة الهندية، وتعد الصدام الأسطوري للعمالقة الأسطوريين معبود الهندوس للخير «رام»، ومعبودهم للشر«رافانا».

تاريخ ملحمة «Ramayan» وعدد مرات تصويرها

تم تصوير هذه الملحمة أكثر من مرة، وكانت هناك تجربة إنتاجية شهيرة لهذه القصة الملحمية بعام 1988، حيث حاول صانعو الأفلام من جميع الألوان تصوير القصة، منذ الأبيض والأسود، ولكن يتحمس صناع العمل بتقديمه بإنتاج ضخم واستخدام أحدث التقنيات، ومؤكد سوف تختلف عن ما سبق إنتاجه من قبل.

وبالرغم من اختيار أبطال الملحمة، إلا أن لم يتم ترشيحا مؤكدا حتى الآن لمن تقوم بدور سيتا، وكانت هناك شائعات حول ترشيح كارينا كابور لأداء دور سيتا، وتم نفي هذه الأخبار لأنها لا تناسب هذا الدور مطلقا، بالرغم من تاريخها وشهرتها الواسعة، وفقا لما نشر بموقع انديا توداى.

وعلى صعيد آخر سوف يتم إنتاج فيلم عن ملحمة «Ramayan»، وتم اختيار سيف علي خان في دور رافانا في مشروع آخر مبني على فيلم Ramayan بعنوان Adipurush والذي يتم إخراجه من قبل Om Raut.